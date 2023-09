Tholen blaast plan riviercruisesteiger af

Lagere straffen opgelegd voor heling au­to-onderdelen

De rechtbank in Middelburg heeft donderdag zowel de 44-jarige C. van Z. uit Krabbendijke als vader en zoon J. V. (43) en T. V.(22) uit Hoogerheide aanzienlijk lagere straffen opgelegd dan de officier van justitie had geëist.