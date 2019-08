Te veel blauwalg: waterschap sluit inlaat zoetwater

7 september: Games bouwen en programme­ren voor kids in Tholen

27 augustus Voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar die het leuk vinden om websites te bouwen, te leren programmeren, apps ontwikkelen, programma's maken of games te bouwen, organiseert bibliotheek Oosterschelde een CoderDojo. Kinderen kunnen hier beginnen bij het begin of verder werken aan de skills. Ouders zijn van harte welkom om samen met hun kinderen te leren programmeren op zaterdag 7 september in Bieb in de buurt Tholen. Een eigen laptop meenemen is wel gewenst. De Bieb is gelegen aan Hof van Tholen 2 en de workshop is van 10.00 uur tot 12.00 uur. Een plekje reserveren kan via: www.bibliotheekoosterschelde.nl