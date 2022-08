Taalklassen Oekraïense kinderen in slooppand met antikrakers en vleermuizen

De drie basisscholen die tot twee jaar terug aan de Molenvlietsedijk in Tholen zaten, verruilden hun oude panden voor dat van de nagelnieuwe Brede School Tholen, even verderop. Het voormalige gebouw van OBS Ter Tolne is inmiddels gesloopt en dat van de Eben-Haëzerschool moet er in het najaar aan geloven. Alleen het oude gebouw van CNS De Regenboog blijft nog even staan. De gemeente moet wachten op groen licht vanwege de vleermuizen, een beschermde diersoort, die in het gebouw zijn aangetroffen. ,,Je moet eerst zorgen dat die beestjes verhuizen”, zegt wethouder Peter Hoek. ,,Daar zijn we volop mee bezig. Maar de sloop van De Regenboog laat in elk geval nog tot volgend voorjaar op zich wachten.”