Taakstraf voor man uit Sint Maartensdijk, die hennepplantage op zolder had

De rechtbank in Middelburg legde maandag precies dezelfde straf op die het Openbaar Ministerie twee weken terug had geëist. Op basis van twee oogsten moet A. ruim 21.444 euro, de helft van de totale winst, terugbetalen aan de staat. A’s 29-jarige echtgenote werd vrijgesproken van medeplichtigheid. Het echtpaar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd en het huis stond op naam van haar man.

A. en zijn vrouw werden in 2021 aangehouden nadat op de zolder van hun huis in Sint Maartensdijk een hennepkwekerij was ontdekt. De politie was getipt over een wietlucht in de straat en had de woning aan de Hogeweg eruit gepikt met behulp van een warmtescan. Op de bovenste verdieping troffen agenten 206 oogstrijpe planten aan. De burgemeester sloot de woning voor twee maanden en het echtpaar bivakkeerde kort op een camping, maar werd daar ook weer op last van de burgemeester weggestuurd.