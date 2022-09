Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaken ongeval Smerdiek

De rechtbank oordeelde dat Van der S. in de late uren van 9 april vorig jaar in Poortvliet ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ had gereden, waardoor twee inzittenden van zijn auto zwaar lichamelijk letsel opliepen. In die bewuste avond had de - als een stevige rijder bekend staande - Van der S. enkele jongelui opgehaald die hij naar huis zou brengen. Om zijn rijkunsten te vertonen reed hij twee keer driftend rond een rotonde. Kort daarna, met een geschatte snelheid van over de honderd kilometer per uur, knalde hij op de Bartelmeetweg tegen een paal en vloog hij uit de bocht. De auto belandde in een sloot. Gelukkig kon iedereen uit de auto klauteren en liepen twee van zijn passagiers een gebroken arm, een lichte hersenschudding en wat kneuzingen op. Overigens had geen van de inzittenden een gordel om gehad.