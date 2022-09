Supermarktsoap in Sint-Maartensdijk: ‘Waarom wordt er niet met ons gepraat?’

Tholen wil dat de Lidl behouden blijft voor Sint-Maartensdijk. In ieder geval ‘komende jaren’ werkt de gemeente daarom niet mee aan de komst van een derde supermarkt naar Tholen-stad. In Sint-Maartensdijk zijn ze er desondanks verre van gerust op.

De gemeente liet vorig jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het supermarktaanbod in de gemeente. Tholen wilde zo’n onderzoek omdat de Lidl in Sint-Maartensdijk - nu midden in het dorp - een nieuwe, grotere vestiging op het eiland wil. En vanwege de komst van nieuwbouwwijk Molenvliet in Tholen-stad, waar tussen de 400 en 450 huizen gebouwd gaan worden.

Het rapport dat op het onderzoek volgde, lanceert twee scenario’s. Het eerste is uitbreiding van de Lidl in Sint-Maartensdijk ‘naar een moderne maat’. Bijvoorbeeld door een verhuizing naar het bedrijventerrein van Sint-Maartensdijk, die al een tijdje in de lucht hangt. Het tweede scenario is de komst van een derde supermarkt naar Tholen-stad met ‘behoud van een supermarkt in Sint-Maartensdijk’.

Volgens BRO (Basis Registratie Ondergrond) dat het onderzoek uitvoerde, is het tweede scenario ideaal voor de Thoolse consument omdat dat ‘de detailhandelsstructuur en consumentenverzorging het meest versterkt’. Nadeel: het zou de huidige negen Thoolse supermarkten 5 procent omzet kosten.

Lege winkelmandjes voor Smerdiek?

Ondernemersvereniging Smalstad en Dorpstafel Sint-Maartensdijk beschouwen het ideale scenario van BRO echter als een worstcasescenario. Ze zijn erg bang dat hun Lidl en misschien ook de Spar - die er vlakbij zit - het dorp verlaten wanneer er een nieuwe supermarkt in Tholen-stad komt. ,,Als er een grote nieuwe supermarkt in Molenvliet komt, verschuiven de omzetten. Een derde supermarkt in Tholen-stad betekent dus dat de supermarkten in de kleine kernen zwaar onder druk komen te staan”, zegt Hilbert Brinkman van de ondernemersvereniging.

Quote De Lidl en de Spar zijn voor ons van essentieel belang Ron van der Graaf, Dorpstafel Sint-Maartensdijk

Ron van der Graaf van Dorpstafel Sint-Maartensdijk is het met hem eens. ,,Wij willen van de gemeente dan ook een knalharde toezegging dat de supermarkt in Sint-Maartensdijk blijft. Schrijf dat maar op. De Lidl en de Spar zijn voor ons van essentieel belang. Ook vanwege vakantiepark Wulpdal in Scherpenisse, dat steeds groter wordt, en de eventuele woningbouw in de Geertruidapolder.”

Gemeente wil ook dat Lidl blijft

Het Thoolse gemeentebestuur zegt ondanks de adviezen van BRO ‘de komende jaren nog geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een derde supermarkt in Tholen-stad’, zo laat het via de afdeling communicatie weten. ,,Het college hecht zeer aan een goede verdeling van de voorzieningen over de kernen en vindt een grote supermarkt essentieel voor een kern als Sint-Maartensdijk.”

Klare taal, zou je zeggen. Maar Van der Graaf en Brinkman zijn niet overtuigd. En er speelt nog iets anders. Brinkman: ,,Wat ik zou willen is dat de gemeente eens een keer een beetje transparant is. Ik steek onbezoldigd vele uren in de gemeente. En dan horen we ineens over zo’n onderzoek. Waarom wordt er niet met ons gepraat?”

Geen derde supermarkt

Tholen zegt dat het onderzoek juist is gedaan om te onderbouwen dat de Lidl moet blijven in Sint-Maartensdijk ,,En in het ontwerpbestemmingsplan Molenvliet is expliciet opgenomen dat daar geen supermarkt is toegestaan. Het is dus onjuist dat, op basis van het bestemmingsplan Molenvliet, er een derde supermarkt in Tholen mag komen.”

Van der Graaf en Brinkman zeggen nog niets van de gemeente te hebben gehoord. Ze stuurden een boze brief omdat ze willen weten waar ze aan toe zijn.