Smerdiekenaar veroordeeld voor mishandelen buurman

Deadline-day zit erop. Donderdagavond om 23.59 ging de transfermarkt voor amateurvoetballers weer op slot. In Zeeland kwamen de overschrijvingen wat langzaam op gang, maar in de laatste dagen maakten enkele blikvangers nog een overstap bekend. De PZC zet een aantal bijzondere overgangen op een rijtje. Een teruggekeerde prof, verloren doelpunten en een familiereünie: dit was de Zeeuwse transferperiode.