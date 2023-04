Slapeloze nachten bij jonge Thoolse boeren: ‘Ik mis perspectief voor agrariërs’

Schelde­flat na de zomer pas echt tegen de vlakte: ‘We wachten op ontheffing vanwege vleermui­zen’

BERGEN OP ZOOM - De Scheldeflat in de Bergse wijk Fort Zeekant gaat na de zomer definitief tegen de vlakte. Momenteel wordt de flat aan de binnenzijde ontmanteld. ,,We wachten nog op ontheffing van de provincie. Die verwachten we op korte termijn”, zegt Ria van Gils van Stadlander.