Sint-Maartensdijk leeft mee met Ali na overval op zijn pizzeria

3 december: Digitaal in­loopspreek­uur in Bieb Sint-Maartens­dijk

22 november De bibliotheek in Sint-Maartensdijk organiseert, in samenwerking met Seniorweb, een gratis digitaal inloopspreekuur voor allerlei vragen op digitaal gebied. Het spreekuur vindt plaats op maandag 3 december van 09.30 uur tot 11.30 uur. De geboden hulp is gratis en aanmelden is niet nodig.