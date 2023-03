SGP Tholen praat in alle openheid over genderproblematiek; ‘Wat als Jan opeens Jantine genoemd wil worden?’

,,Als mijn collega Jan opeens vraagt of ik hem Jantine wil noemen, maar ik heb daar gezien mijn bijbelse achtergrond veel moeite mee, wat moet ik dan doen?’’ Het is één van de vragen die worden gesteld aan het einde van de themabijeenkomst van de SGP Tholen over gender en geloof. Dat de zaal goed vol zit in Sint-Maartensdijk is al opmerkelijk. Maar net zo opmerkelijk (voor een zeer conservatieve partij als de SGP) is dat de avond zelfs live wordt gestreamd en ook nu nog is terug te kijken op internet.