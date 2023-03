SGP krijgt veruit de meeste stemmen in Tholen

indebuurt.nl Jammer: er komt voorlopig geen boeren­markt in Bergen op Zoom

De boerenmarkt met streekproducten in Bergen op Zoom komt er ook dit voorjaar niet. Het plan voor de markt op het terrein rond Brasserie Bozlust is van de baan. “Het is gewoon heel erg jammer”, aldus Peter Geers van de organisatie.