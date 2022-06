Rijbewijsloze man rijdt met drugs op fietser aan

De luchtoor­log boven Tholen en Sint Philips­land: een boek vol feiten en verhalen van mensen en soldaten

THOLEN - Na maanden, zo niet jaren, van onderzoek, archieven doorworstelen, feiten checken en mensen spreken is het boek over de luchtoorlog boven Tholen en Sint Philipsland klaar. Het is een nieuwe mijlpaal voor auteurs Kees Stoutjesdijk en Wim de Meester.

7 april