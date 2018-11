‘Provincie moet zich bemoeien met komst megawindmolens bij Bergen op Zoom’

Dat vindt de Statenfractie van het CDA. In Tholen wordt gevreesd dat de vier megawindmolens goed te zien zijn vanaf het eiland. De molens zijn namelijk stuk voor stuk zo'n 220 meter hoog als de wieken op het hoogste punt staan. Energiebedijf Innogy wil die neerzetten in plaats van acht kleinere molens om zo meer energie op te wekken.

Ingrijpen

Waar eerder de Thoolse fractie van het CDA haar zorgen al uitte, is het nu de beurt aan de Statenfractie. De christen-democraten vinden dat het provinciebestuur moet ingrijpen. ,,Zeeuwse inwoners moeten kunnen bouwen op het beleid wat in Zeeland is vastgesteld", schrijven ze in vragen aan het dagelijks provinciebestuur. Maar omdat het om Brabantse plannen gaat, moet de provincie ingrijpen. Het CDA stelt daarom voor dat ze in overleg gaat met de provincie Noord-Brabant én de gemeentes Bergen op Zoom en Tholen.