Poortvlieters zien liefst de bijl in boomgaard aan Zuidplantsoen

Volgens de Poortvlieters staat de in 2005 geplante boomgaard van fruitkweker Snoei daar illegaal en is die de afgelopen jaren ook nog eens uitgebreid. De tegenstanders vinden in elk geval dat Snoei de uitbreidingen van de boomgaard na 2007 en 2013 ongedaan moet maken. De gemeente Tholen wil evenwel niet tegen de boomgaard optreden, juist omdat die er meer dan 17 jaar staat.

Pas na 15 jaar klachten

,,De gemeente vindt het wel vreemd dat de bewoners pas na ruim vijftien jaar opeens zijn gaan klagen over verlies aan uitzicht door de fruitbomen”, aldus de gemeenteadvocaat tegen rechter-staatsraad Bart Jan van Ettekoven.

Woordvoerder Joop de Boe (voormalig gedeputeerde) van de omwonenden vond dat helemaal niet zo vreemd: ,,De boomgaard staat er illegaal en is de laatste jaren bovendien nog flink uitgebreid. Dat is in strijd met gemeentelijk en provinciaal beleid om het polderlandschap zo open mogelijk te maken. Bovendien gaan er al een tijdje geruchten op het dorp rond dat Snoei zijn boomgaard ook ten oosten van de Korte Zandweg wil gaan uitbreiden.”

Nieuwe schuur

Staatsraad Van Ettekoven vroeg aan De Boe of de bezwaren van de Poortvlieters niet vooral gericht zijn tegen de plannen van kweker Snoei om in de boomgaard een nieuwe schuur te bouwen en een bedrijfswoning. De Boe ontkende niet dat zij ook tegen de bouwplannen van Snoei zijn, maar zei dat zij zich in deze rechtszaak vooral tegen de boomgaard ten westen van de Zandweg keren.

Overigens deelde raadsman van Tholen mee dat Snoei alleen nog een schuur wil bouwen en afziet van een bedrijfswoning. ,,Omdat het vorige bestemmingsplan voor de boomgaard en bouwplannen is vernietigd zijn we nu met een nieuw bestemmingsplan bezig. Op dit moment houden we een omgevingsdialoog met de buurt over de bouwplannen.” De Boe en medestanders zeiden ook zeker tegen het nieuwe bestemmingsplan bezwaar te zullen gaan maken. ,,Wij willen dat het gebied tussen het Zuidplantsoen, Lageweg en Postweg zo open mogelijk blijft. Als straks overal bomen staan gaat het hele karakter van het gebied eraan.”

Staatsraad Van Ettekoven beloofde zo snel mogelijk uitspraak te doen over boomgaard van Snoei.