Poortvlieters vangen bot met verzet tegen boomgaard aan Zuidplantsoen

Het is zes bewoners van het Zuidplantsoen en de Lageweg in Poortvliet niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen, zo snel mogelijk de bijl te zetten in een groot deel van een boomgaard tussen het Zuidplantsoen en de N286.

In een einduitspraak veegt de hoogste bestuursrechter alle bezwaren van de omwonenden van tafel. Volgens de Raad heeft de gemeente Tholen voldoende aangetoond dat de in 2005 geplante boomgaard van fruitkweker Snoei onder het zogenoemde overgangsrecht valt en niet helemaal illegaal is.

Kleiner, niet groter

Hoewel het bestemmingsplan in principe geen boomgaard in het open poldergebied toestaat, wil de gemeente Tholen daar niet meer tegen optreden. Immers, de boomgaard staat er alweer zeventien jaar en dat vindt de gemeente te lang om alsnog de bijl erin te zetten. Bovendien is de boomgaard volgens Tholen de afgelopen jaren kleiner en niet groter geworden, zoals de omwonenden beweren. In tegenstelling tot de Poortvlieters stelt de Raad van State eveneens vast dat de boomgaard tussen 2007 en 2020 iets kleiner is geworden. In 2007 had Snoei fruitbomen op 10.570 vierkante meter staan en in 2020 had de boomgaard een omvang van 9.720 vierkante meter. Kortom: een inkrimping en geen uitbreiding.

De Raad van State wijst de bewering van de omwonenden van de hand als zou de boomgaard in 2020 toch veel groter zijn dan in 2007. Volgens de berekeningen van de omwonenden zou in 2018 zeker zo’n 15.000 m2 als boomgaard in gebruik zijn geweest, wat aanmerkelijk meer is dan in 2007, dat zou in strijd zijn met het overgangsrecht.

Te globaal

Maar de bestuursrechter vindt de berekeningen van de tegenstanders te globaal en niet zo betrouwbaar en precies als de informatie van de gemeente. Die is immers berekend door een geodetisch ingenieur, stelt de Raad in de uitspraak. Verder telt hij de bomen van de windsingel niet mee. Want die kunnen daar sowieso worden geplant, of er nu wel of geen boomgaard aanwezig is.