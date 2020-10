Politie weet na twee dagen nog niet wie de dode man is bij Oesterdam in Tholen, waarschijnlijk sprake van misdrijf

De man werd zaterdagochtend rond 09.00 uur door vissers aangetroffen, onderaan een steiger bij de Bergsediepsluis. Na urenlang onderzoek maakte de politie zondag bekend dat ze ervan uitgaat dat de man door een misdrijf om het leven is gebracht. Hoe het slachtoffer is overleden, wil de politie nog niet zeggen. ,,Dat is onderdeel van het onderzoek‘’, zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. ,,Wie de man is, weten we ook nog steeds niet. Misschien komt er een oproep waarbij een foto van de man laten zien, maar dat wordt nog besproken.”