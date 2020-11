Politie toont foto's van dode man Oesterdam in Opsporing Verzocht

Man raakt auto kwijt; drie keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs

16 oktober SINT-MAARTENSDIJK - De wijkagenten van Tholen/Steenbergen hebben afgelopen nacht in Sint-Maartensdijk een automobilist aan de kant gezet. De man werd al voor de derde keer betrapt op autorijden zonder een geldig rijbewijs. De man moest afscheid nemen van zijn auto, die in beslag genomen is.