Politie heeft verdachte in beeld die gehandicapte man neersloeg in Tholen

9 november: Concert in de Hervormde kerk in Tholen

17:33 Op zaterdag 9 november organiseert Mission Music Concerten een Koor- en samenzangconcert in de Hervormde kerk te Tholen. Aan dit concert werken het mannenkoor “Soli Deo Gloria” uit Urk en het Interkerkelijk mannenkoor Tholen mee. Mission Music wil zich ook inzetten voor jonge talenten en daarom zullen solistes Laura Struik en Renske Chevalking ook van zich laten horen tijdens het concert. Het concert vangt aan om 19.30 uur. Kaarten voor dit concert zijn te koop bij Boekhandel Oostdijk in Tholen en te bestellen via: missionmusicconcerten@gmail.com of (indien voorradig) voor aanvang van het concert bij de ingang van de kerk. De toegang voor volwassenen bedraagt in de voorverkoop 12,50 euro per persoon en voor kinderen tot en met 12 jaar kosten kaartjes 7,50 euro. Bij de kerk zijn de entreeprijzen 15,00 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor kinderen. Het concert wordt georganiseerd ter bevordering van het weeskinderenproject Living Water Village in Borneo.