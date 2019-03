Pizzeria Ali in Sint-Maartensdijk weer open na overval: ‘Ons gelukkige leven is verstoord’

16 maart: Concert in Oude Stadhuis in Tholen

10 maart Zaterdagavond 16 maart zal in het Oude Stadhuis in Tholen, onder de titel “Auf dem Wasser zu singen”, een vocale schets worden gegeven van de Liedkunst in het Wenen van de vroege 19e eeuw. De van oorsprong Argentijnse sopraan Valeria Mignaco en gitariste Elly van Munster brengen, op uitnodiging van de Stichting Anthonie Keldermans Concerten, Duitse en Italiaanse liederen uit de Weense vroeg-Romantiek van Mauro Giuliani, Louis Spohr en Franz Schubert. Het concert vangt aan om 20.15 uur. Kaarten kunnen worden gereserveerd via info@keldermansconcerten.nl.