Persoon bekneld in aardappelrooier in Sint-Maartensdijk

Loopbrug in haven Tholen hele zomer buiten gebruik, daarna cameratoe­zicht

24 juli THOLEN - De loopbrug in de haven van Tholen, die inwoners in staat stelt om een ommetje te maken, wordt tot na de zomer buiten gebruik gesteld. Volgens de gemeente zijn de afgelopen tijd regelmatig storingen opgetreden, met name door vandalisme en oneigenlijk gebruik.