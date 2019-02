Paard Swiffer gestolen bij Thoolse zorgboerderij Buytengewoon

THOLEN - Zorgboerderij Buytengewoon bij Tholen is in de nacht van woensdag op donderdag slachtoffer geworden van een wel erg brutale paardenroof. Terwijl de eigenaren gewoon thuis waren, werd Swiffer uit de naastgelegen stal gehaald en meegenomen.

De diefstal werd donderdagochtend opgemerkt door bezoekers van de zorgboerderij, vertelt medewerkster Carlijn Musters. ,,Er staan normaal gesproken vijf paarden en een pony in de stal, maar Swiffer ontbrak.” Er waren geen sporen van inbraak, vernielingen of een uitbraak te vinden. ,,Er hangen hier wel camera's. Die zijn niet op de stal gericht, maar daarop is wel te zien dat er een auto op het terrein is geweest", vertelt Musters.

Aangifte

Buytengewoon heeft aangifte gedaan bij de politie en de diefstal gemeld op sociale media. Daar wordt het bericht veel gedeeld. ,,We kijken ook of bedrijven in de buurt camera's hebben hangen, en zoeken daarop naar auto's met trailers.” Daarnaast zijn handelaren uit de buurt ingelicht en houdt de boerderij ook verkoopwebsites in de gaten. ,,Al is het erg lastig om een paard te verkopen zonder paspoort", zegt Musters. ,,Dat paspoort hebben we hier gewoon nog liggen.”

Op de zorgboerderij aan de Veerweg, waar mensen met een verstandelijke handicap heen gaan voor dagbesteding, was donderdag een ‘onrustige dag'. ,,Het gaat er alleen maar over", vertelt Musters. ,,Deelnemers hier halen zich allerlei dingen in hun hoofd over wat er met Swiffer gebeurd kan zijn.”