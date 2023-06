Ouders, let op: de herfstvakantie valt in Zeeland een week later. ‘Elf weken zonder vakantie willen we voorkomen’

Voor 100 miljoen euro aan cocaïne gepakt, ‘Niet over praten, sporen wissen en hoofd koel houden, zegt Dubai’

BERGEN OP ZOOM/ZWOLLE - Als de smokkel van een eerste partij van ruim 4500 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen slaagt, reageren de verdachten euforisch. ‘Niet gek voor jongens die een paar jaar geleden nog in de hennep zaten’, is de strekking van een bericht in de groepsapp.