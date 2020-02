Opmerkelijk: juist in Tholen wappert de vlag voor de Week van de Euthanasie

‘Woaidaehen’ straks gesneden koek voor basis­school­leer­lin­gen in Oud-Vossemeer

30 januari OUD-VOSSEMEER - Waarom heet Oud-Vossemeer tijdens de carnaval Grôôt Pesôôt? En wie is Pliessie Witte? Deze en meer vragen zijn verwerkt in een nieuw lespakket voor de basisschooljeugd over het carnaval in Oud-Vossemeer.