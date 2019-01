Ook de brandweer krijgt kat Pluisje niet uit de boom in Oud-Vossemeer

De kat, Pluisje, is waarschijnlijk geschrokken van het vuurwerk en toen de boom in gevlucht. Of de kat ook al een week in de boom zit is niet duidelijk. Kinderen gingen op zoek naar de kat en hoorde in de buurt van een rij grote bomen gemiauw. Toen ze beter gingen kijken, zagen ze Pluisje hoog in de boom zitten. De eigenaars van de kat hebben eerst zelf geprobeerd hem uit de boom te krijgen, maar toen dit mislukte is de brandweer ingeschakeld.