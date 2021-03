Onderzoek naar auto in haven bij Tholen

Openbaar Ministerie wil Tholenaar plukken voor ruim drie ton

17 februari MIDDELBURG - Het gaat er eindelijk uitzien dat het strafdossier van de 53-jarige C. H. uit Tholen kan worden gesloten. Tenminste, als de rechtbank in Middelburg over zes weken beslist dat er géén onderzoek meer nodig is en dat er een bedrag wordt genoemd dat H. aan de staat moet betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil H. ‘plukken’ voor 360.445 euro. Geld dat H. met criminele activiteiten heeft verdiend.