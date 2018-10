Oesterdam een week lang 's nachts dicht

31 oktober: Kindercol­le­ge over allergieën in Sint-Annaland

18 oktober Wetenschapsknooppunt Zeeland organiseert, in samenwerking met University College Roosevelt en Bibliotheek Oosterschelde, een kindercollege over allergieën. Kinderen uit groep 6, 7 of 8 zijn welkom voor het college van een echte onderzoeker. Het college vindt plaats op woensdag 31 oktober van 15.00 uur tot 16.30 uur in de bibliotheek in Sint-Annaland. Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheekoosterschelde.nl. Deelname is gratis.