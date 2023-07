Oekraïense legerpredikanten met koor even in Nederland, weg van het oorlogsgeweld

Met de motor de natuur in kan ook netjes: ‘Nog nooit zoveel wild gezien als sinds ik offroad rijd’

CALFVEN - ‘Idioten’ die bospaden kapotrijden, dieren verstoren of recreanten tot last zijn, offroad motorinstructeur en natuurliefhebber Kees-Jan Langenberg gruwt ervan. ,,De beeldvorming dat iedereen op een motor een hork is, doet me zeer.”