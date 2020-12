Natte voeten en een beloning voor Stijn, de 9-jarige vinder van een gestolen kluis

Een dag na zijn bijzondere vondst is Stijn er nog steeds helemaal vol van. ,,De honden gingen zwemmen en ik zie in één keer iets wits liggen in het water en ik denk: huh, dat hoort daar niet.” De negenjarige wil zo graag weten wat er in het water ligt dat hij er graag een paar natte voeten voor over heeft. ,,Ik ben het water in gestapt en heb het uit het water gesleept. Hij was wel zwaar, maar door hem te rollen heb ik hem er uit gekregen."