Naar streekdrachtendag ga je niet zomaar even: ‘Mijn vrouw is om 5 uur opgestaan, die moest zich nog aankleden’

De opmerking komt van Han Moerland, voorzitter bij streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland. Daar was het zaterdag ontmoetingsdag van Stichting De Zeeuwse Streekdrachten. Moerland, ook voorzitter van Stichting Streekdracht Tholen, was uiteraard zelf ook in klederdracht. Maar voor een man is dat toch heel wat gemakkelijker: dames doen er véél langer over om alles netjes op z'n plek te krijgen. ,,Er zijn ook mensen uit de omgeving van Cadzand gekomen", zegt Moerland. ,,Die zijn ook in dracht, en moesten óók nog ruim anderhalf uur in de auto zitten.”