Na Reimerswaal gaat ook Tholen lachgas verbieden

West-Brabantse kermissen in het nauw door coronavi­rus: 'Het is niet te doen'

8 augustus Geen ritje in de botsauto of touwtje trekken: kermissen in West-Brabant worden massaal afgelast vanwege corona. Tot verdriet en ergernis van de exploitanten. Voor dit najaar staat nog wel een groot aantal kermissen op de planning, maar onzeker is of die feesten door kunnen gaan.