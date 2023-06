Na gouden jaren is Tholense Boys in verval: ‘Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het allemaal pech is’

Stavenisse uit, altijd lastig: dat is het schrikbeeld voor Tholense Boys na een dramatisch seizoen. Door zaterdag in de nacompetitie te winnen bij Rhoon kan dat angstscenario voor de Tholenaren even worden uitgesteld, voor in ieder geval een week. Een week later kan dan lijfsbehoud in de derde klasse definitief worden veiliggesteld. Voor Raymond ten Voorden is er maar één doel. ,,We moeten die pot tegen Rhoon over de streep trekken, op wat voor manier dan ook.’’