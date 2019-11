Modder op de weg: truck in de sloot, lijnbus van de weg en brandweerwagen vast in slik

video Gladheid door slik zorgt voor chaos bij Sint-Annaland, trucker gewond naar ziekenhuis

22 november SINT-ANNALAND - Bij een eenzijdig ongeluk vlakbij Sint-Annaland is vrijdagavond een vrachtwagenchauffeur gewond geraakt. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. Even later raakte ook de lijnbus van de weg en kwam een brandweerauto niet meer weg. Oorzaak is gladheid door slik.