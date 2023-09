MIJN FOTO | Sint-Annaland heeft windmolens in de mist

indebuurt.nl Terug in de tijd: 5 x Bergse middelbare schoolkiek­jes van vroeger

Het is misschien wel de spannendste stap van je leven: naar de brugklas. Waar je eerst jongens en meisjes nog als ‘vies’ bestempelde, merkte je langzaam maar zeker dat je klasgenoot met een beugel en jeugdpuistjes eigenlijk best wel oké is. Hoe zag het leven op de middelbare school er vroeger uit in Bergen op Zoom? Dit is de enige keer dat je lekker mag blijven zitten om te zien hoe de Bergse pubers vroeger waren.