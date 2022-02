Met de auto naar Bergen op Zoom? Dat wordt omrijden, want de Thoolse brug gaat weken dicht

Jong in... ‘Je kunt in Tholen veel beter wandelen dan in Rotterdam, daar zie je niet veel bijzonders’

Thalysa Verheul (19) is geboren en getogen in Tholen en woont prima in haar stad, maar ze ziet zichzelf later wel voor haar werk verhuizen. ,,Ik denk niet dat er op Tholen werk is in de criminologie.”

16 januari