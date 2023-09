ME ingezet om einde te maken aan illegaal muziekfeest op Tholen

Deze 10 fruitsoor­ten bevatten de meeste vitamine C, pas op de zevende plek staan citroenen

Wie vitamine C wil binnenkrijgen, grijpt in de fruitmand automatisch naar citrusvruchten zoals sinaasappels en grapefruit. Maar waarom is die vitamine C zo belangrijk? En bevatten citroenen en andere citrusvruchten effectief het meeste van de vitamine? Hoogleraar en plantenbiotechnicus Wannes Keulemans zet de fruitsoorten met het hoogste vitamine C-gehalte op een rijtje.