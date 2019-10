Man slaat verstandelijk gehandicapte op straat in Tholen, videobeelden gaan rond op internet

Ontmoeting én voorlich­ting in Schouwse dorpshui­zen

23 oktober ZONNEMAIRE - Ieder dorp heeft er één, maar er mag best wat meer schwung komen in de Schouwse dorpshuizen. Eén van de manieren om dat te bereiken, is het opzetten van de wekelijkse dag ‘Thuis in je dorpshuis’. In Zonnemaire was woensdag de eerste.