Man en vrouw aangehouden na vondst harddrugs in auto in Poortvliet

10 juni: Fietstocht ‘Buurten bij de Boer’

6 juni ZLTO Tholen organiseert de activiteit ‘Buurten bij de Boer.’ Dat is een fietstocht van twintig kilometer langs een aantal agrarische bedrijven. De bedrijven zetten hun poorten op deze dag open voor bezoekers. De fietstocht vindt plaats op maandag 10 juni er kan tussen 10.30 uur en 13.30 uur gestart worden. De uiterste aankomsttijd is 16.30 uur. Voor deelname is een deelnemerskaart nodig. Deze is samen met de routekaart verkrijgbaar bij een van de startlocaties. De startlocaties bevinden zich aan Meliasweg 7 in St Maartensdijk en Zuidmoerseweg 4 in Stavenisse.