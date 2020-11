Man (67) opgepakt voor xtc-lab in Poortvliet dat afbrandde en waarbij 28 schapen overleden

Taakstraf­fen geëist voor hennepkwe­ke­rij op terrein voormalig directeur van Thools beveili­gings­be­drijf

5 november MIDDELBURG - Hij had alles voor elkaar. Hij genoot aanzien en respect. Op financieel vlak was er geen vuiltje aan de lucht en het beveiligingsbedrijf dat door hem was opgericht bloeide als nooit tevoren. Tot hij de krant opensloeg en las dat er een hennepkwekerij was gevonden op zijn terrein.