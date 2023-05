Man (35) aangehouden na vondst drugslaboratorium in Vierpolders

CDA wil ophelde­ring over ernstige milieuscha­de door giftige staalslak­ken

Het CDA in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil opheldering over de ernstige milieuschade die is ontstaan door de stort van 40.000 ton giftige staalslakken in Oude-Tonge. De partij wil ook weten hoe de vervuiling wordt opgeruimd.