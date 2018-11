Lijnbus Connexxion belandt in sloot bij Sint Annaland

Help, wie wil mijn woning kopen? Onverkoop­ba­re woningen in West-Bra­bant

10:55 WEST-BRABANT - Vandaag een bord in de tuin, morgen verkocht. De gekte op de woningmarkt is zo groot dat woningen als warme broodjes over de toonbank gaan. Toch zijn er nog steeds huizen waar kopers met een grote boog omheen lopen.