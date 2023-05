Lekker weer in Tholen vandaag

Man komt onder heftruck terecht in Sint-Maartens­dijk en raakt ernstig gewond

Een man is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een heftruck in Sint Maartensdijk. Tijdens werkzaamheden bij een woning kwam door nog onbekende oorzaak een heftruck op zijn kant terecht. De man kwam bekneld te zitten onder de heftruck en had dringend medische hulp nodig.