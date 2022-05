Koppel zeearenden bij Sint Philipsland is papa en mama geworden

video Dit is waarom het werk aan de Thoolse brug wéken duurt: ‘We doen aan figuurza­gen in het beton’

Is dat nou zoveel werk, twee voegen vervangen? En kunnen ze daar niet 24 uur per dag aan werken, zodat het een beetje opschiet? Rijkswaterstaat kreeg nogal wat kritische vragen over de wekenlange afsluiting van de Thoolse brug. Een kijkje achter de schermen levert antwoorden op.

22 maart