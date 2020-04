Ko (69) vlucht uit Tholen voor corona, maar wordt in Twente teruggestuurd: ‘Als ik het krijg is het met mij gedaan’

GGD heeft geen verklaring voor hoge aantal van 41 Corona-gevallen op Tholen

31 maart THOLEN - Van de 177 (geregistreerde) Covid-besmettingen in Zeeland komen er 41 uit de gemeente Tholen. Dat is het meeste - en bijna een kwart - van de gevallen in Zeeuwse gemeenten. Een verklaring voor die cijfers? Die is er niet, laat GGD-directrice Joke Gaemers weten.