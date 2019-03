‘Kerstman’ uit Poortvliet dealde drugs uit zijn auto

Zijn auto werd onderzocht en in een daar aanwezige rugzak werd hennep, wat speed en xtc gevonden. In de woning van D. werd nog eens twee kilo speed, 129 XTC-pillen en zeven gram MDMA aangetroffen. Volgens D., die alles vlotjes erkende, had hij drugs nodig voor zijn pijnbestrijding. De speed die in zijn woning was aangetroffen was niet van hem, maar had hij voor iemand in bewaring, zo vertelde hij. De auto van D. werd verbeurd verklaard.