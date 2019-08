Kat beschoten in Sint Philipsland

SINT PHILIPSLAND – Een kat is in Sint Philipsland beschoten met een geweer. Het beestje had twee kogels in de schedel. ,,Volgens buurtbewoners is er een kattenhater actief in de omgeving van de Achterstraat”, zegt Cor Verhoek van Dierenopvangcentrum Tholen.