Is eigenaar beveiligingsbedrijf Bonnies Clyde of niet?

Met een kwinkslag vatte de voorzitter van het gerechtshof in Den Bosch de strafzaak samen. ,,U zegt dat er wel een Bonnie was, maar geen Clyde.’’

Bonnie is Bonnie B. uit Bergen op Zoom, die definitief veroordeeld is voor het exploiteren van een wietkwekerij met 641 planten in een loods bij de woning van haar vriend Kees van den B. (66) in Tholen. Volgens justitie is Van den B. echter net zo verantwoordelijk, maar die ontkent. Hij werd bij de rechtbank nog wel veroordeeld tot 135 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel vanwege medeplichtigheid. Het OM dicht hem alleen de volle verantwoordelijkheid toe en eist naast een taak- en celstraf ook nog 846.015,84 euro terug. Dat zou Van den B. hebben verdiend met de kwekerij.

Maar Kees is Kees en geen Clyde, zo houdt hij bij hoog en bij laag vol. Hij had veel te verliezen en verloor ook veel. Hij had namelijk een groot en succesvol beveiligingsbedrijf en verkocht jaren geleden zo veel grond dat hij nooit meer hoefde werken. Een week na de inval van de politie, op 7 maart in de loods aan de Molenvlietsedijk, besloten de burgemeester en wethouders van Tholen dat hij het gemeentehuis niet meer mocht beveiligen en niet meer welkom was op de receptie.

Van den B. kwam eigenlijk nooit in de loods en, vertelde hij, had niet meegekregen dat in het pand een kolossale trap en een meterslange muur waren gebouwd, waarachter de wietkwekerij stond. Dat de stroom vanuit de woning was afgetapt, had hij ook niet door en de kwekerij had hij nooit geroken. Mogelijk door de stank van de duiventil, die ook in die loods zat, opperde zijn advocaat Bas van Riel.

Of het hof dat allemaal gelooft, blijkt 18 oktober.