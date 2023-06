In Tholen zwaarbewolkt vanochtend

Boer Jos over ‘woest aantrekke­lij­ke’ stikstofre­ge­ling: ‘Mooie worst, maar wat houd je eraan over?’

MADE/BERGEN OP ZOOM - Melkveehouder Erik van Oosterhout uit Made piekert er niet over om uit te zoeken of hij piekbelaster is. ,,Waarom zou ik kijken? Ik ga toch niet stoppen”, reageert hij op het nieuws dat de website aanpakpiekbelasting.nl sinds vandaag in de lucht is.