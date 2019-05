In brand gevlogen jacht kapseist in haven Bergse Diepsluis Tholen

Thools aardappel­sei­zoen start vroeg dit jaar

28 mei Het nieuwe aardappelseizoen op Tholen is van start gegaan. Twee weken eerder dan vorig jaar. Op de veiling in Sint-Annaland zijn dinsdagochtend de eerste Thoolse aardappels onder de hamer gegaan. ,,Alleen in 2011 waren we nog twee dagen eerder”, zegt veilingmeester David Hage.