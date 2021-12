Honden levend uit brandende woning gehaald in Sint-Maartensdijk

Mildere straf voor hulp bij opzetten drugslab Oud-Vossemeer

MIDDELBURG - De 57-jarige F. van W. uit Nieuw-Vossemeer is voor zijn betrokkenheid bij een drugslab beduidend milder veroordeeld dan de officier van justitie had geëist. Geen twee jaar en acht maanden cel, plus een boete van 20.000 euro, maar acht maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk voor het geval hij weer in de fout gaat.

8 december