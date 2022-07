Hond in beslag genomen in gemeente Tholen; woonde in zijn eigen uitwerpselen

De hond, waarschijnlijk een kruising Siberische husky, woonde vrijwel permanent in een bijkeuken, waar niet of nauwelijks werd schoongemaakt. In de bijkeuken troffen de LID en de politie dikke lagen beschimmelde ontlasting aan; ook hing er een zware ammoniaklucht. De hond was slecht verzorgd, had een vervilte vacht en veel te lange nagels. De LID maakt proces-verbaal op tegen de eigenaar. De politie licht de gemeente en zorginstanties in over de situatie op het adres.